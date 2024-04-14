США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану

Після масованої атаки Ірану по Ізраїлю, американський лідер Джо Байден тата ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу провели розмову. Президент США повідомив, що його країна не буде втручатися в ймовірну операцію проти Ірану.

Зазначимо, що Ізраїль вже готує реакцію на агресію. Повідомляється, що військовий кабінет країни отримав повноваження щодо удару у відповідь – він має бути "масштабним та рішучим".

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Розмова двох лідерів

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив журналістам деталі телефонної розмови Джо Байдена та Беньяміна Нетаньягу, що відбулася на тлі атаки Ірану на Ізраїль. Президент США повідомив, що Сполучені Штати не братимуть участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану.

Окрім цього, Байден також заявив, що Ізраїль повинен розглядати цю ніч як перемогу. На думку США, атаки Ірану були здебільшого невдалими та продемонстрували перевагу ізраїльського війська. Країні вдалося збити всі безпілотники та ракети, запущені Іраном – жодна крилата ракета не влучила у ціль.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Повідомлялося, що атаки Ірану призвели до незначних пошкоджень лише однієї військової бази Ізраїлю. Відомо про поранену дівчину в Негеві – її було травмовано уламками.

Одразу після завершення атаки Іран заявив, що конфлікт "вичерпано". Представництво країни в ООН опублікувало пост, у якому попередило Ізраїль – якщо той припуститься ще однієї помилки, відповідь Ірану буде значно жорсткішою. Водночас представництво порадило США триматися якнайдалі від конфлікту між двома країнами.

На тлі цього Джо Байден анонсував негайні консультації з лідерами G7 у відповідь на агресію Ірану проти Ізраїлю. Він наголосив, що американські об'єкти та сили в регіоні не постраждали, але США залишаються насторожі.