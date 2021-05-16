Ізраїль знищив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази, – ЗМІ

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Після двогодинного перемир'я уночі проти 16 травня ХАМАС завдав масованого удару по Ізраїлю. У відповідь на це останні знищили будинок лідера політбюро руху в Газі Яхьї Сінвара.

Джерело:

Al Arabiya

У результаті будинок зазнав серйозних руйнувань. Де перебував Сінвар у той момент – інформації немає.

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Хто такий Яхья Сінвар

  • Це другий за значущістю член ХАМАС і військовий лідер руху в Секторі Гази.
  • Яхья Ібрагім Хассан Сінвар є одим із засновників військового крила організації. Був одним зі співзасновників апарату безпеки.
  • У лютому 2017 році його обрали лідером ХАМАСу в Секторі Гази на внутрішніх виборах.


Один із лідерів ХАМАСу Яхья Сінвар / Фото Tasnim News 

Зауважимо! Напередодні ізраїльська армія завдала удару по будинку заступника голови політбюро ХАМАСу – Халіля аль-Хайі. Також немає інформації, чи був він у той час всередині.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом: основне

  • У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
  • Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
  • Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина регулярно повідомляють про жертв і потерпілих.
  • За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули щонайменше 10 людей, з палестинської – майже 140, зокрема понад 40 дітей.

Що таке ХАМАС

Це палестинський ісламський рух, який не визнає права Ізраїлю на існування. З 2007 року ХАМАС утримує владу у Секторі Гази. Рух визнали терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії. Натомість заборонили у Йорданії та Єгипті. Водночас в Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАСу. У грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення ХАМАСу зі списку терористичних організацій.

Дані взято з Вікіпедії