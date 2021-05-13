В Ізраїлі жорстоко побили арабського водія, який не зміг втекти від натовпу: відео

Напруга між населенням Ізраїлю не спадає. Під час сутичок ввечері 12 травня натовп жорстоко побив водія-араба у Бат-Ямі.

Джерело:

The Time of Israel

Деталі моторошного нападу

Водій намагався втекти на автомобілі після того, як демонстранти зрозуміли, що він араб. Однак йому це не вдалося.

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На відео з соціальних мереж видно, що автомобіль, намагаючись втекти, двічі врізається у сусідні припарковані автівки. У той час за ним женеться розлючений натовп. Під час другого зіткнення з автомобілем, водієві вже не було куди тікати – позаду були люди.

Натовп швидко прибіг до автівки та витяг звідти араба. Його почали жорстоко бити руками та ногами. У якому стані постраждалий – невідомо.

Дивіться відео нападу на водія:

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