Кабмін звільнив заступника Монастирського Гогілашвілі після скандалу, – ЗМІ

Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після скандалу. Мовиться про випадок розбірок на блокпості. У Кабміні 24 каналу порадили дочекатись офіційної інформації.

Відповідну інформацію повідомили у ЗМІ 13 грудня. Напередодні Володимир Зеленський просив звільнити Гогілашвілі.

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Заступника Монастирського звільнили

Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі,

– мовиться у повідомленні.

Скандал з заступником міністра виник тоді, коли у мережі оприлюднили відео з Олександром Гогілашвілі . На ньому посадовець на блокпості в Краматорську обурився до поліцейських через те, що його не впізнали.

Далі він вживав нецензурну лексику та погрожував поліцейським, що "тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Журналісти 24 каналу намагались взяти коментар у речника МВС. Він скерував звертатись до Кабміну.

До речі, 12 грудня у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому заступник міністра у Києві також сварився з поліцейськими. Поліцейські хотіли перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало у нього неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.

Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі в Києві / Відео "УП"

Реакція на розборки, які влаштував Олександр Гогілашвілі

Після скандалу Денис Монастирський написав, що ініціював перед прем'єр-міністром та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають встановити всі обставини та зробити висновки.

На цей період міністр запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.

Сам Гогілашвілі згодом вибачився за свою "надмірну емоційність" та пояснив: "Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".

Володимир Зеленський попросив звільнити чиновника з посади.

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