Кабмін звільнив заступника Монастирського Гогілашвілі після скандалу, – ЗМІ
Джерело:Інтерфакс-Україна
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після скандалу. Мовиться про випадок розбірок на блокпості. У Кабміні 24 каналу порадили дочекатись офіційної інформації.
Відповідну інформацію повідомили у ЗМІ 13 грудня. Напередодні Володимир Зеленський просив звільнити Гогілашвілі.
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Заступника Монастирського звільнили
Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі,
– мовиться у повідомленні.
Далі він вживав нецензурну лексику та погрожував поліцейським, що "тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".Журналісти 24 каналу намагались взяти коментар у речника МВС. Він скерував звертатись до Кабміну.
До речі, 12 грудня у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому заступник міністра у Києві також сварився з поліцейськими. Поліцейські хотіли перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало у нього неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.
Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі в Києві / Відео "УП"
Реакція на розборки, які влаштував Олександр Гогілашвілі
- Після скандалу Денис Монастирський написав, що ініціював перед прем'єр-міністром та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають встановити всі обставини та зробити висновки.
- На цей період міністр запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.
- Сам Гогілашвілі згодом вибачився за свою "надмірну емоційність" та пояснив: "Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".
- Володимир Зеленський попросив звільнити чиновника з посади.
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