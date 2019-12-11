Кабмін створив Офіс фінансового контролю: які його завдання

Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, який працюватиме на основі Державної аудиторської служби. Остання передає у спадок свої майно та функції, і її штат буде скорочено на 30%.

"Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна як держава стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це – цілі Програми діяльності уряду", – повідомив у телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Водночас народний депутат Олексій Гончаренко опублікував документ про утворення Офісу фінконтролю, згідно з яким, діяльність органу координуватиме Кабмін через міністра фінансів.

Чим займалася Держаудитслужба

В народі КРУ – Контрольно-ревізійне управління. До завдань служби входили: