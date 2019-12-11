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      Кабмін створив Офіс фінансового контролю: які його завдання

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      Кабмін створив Офіс фінансового контролю, який має захистити бізнес від фінансового шахрайства / gromo.org.ua

      Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, який працюватиме на основі Державної аудиторської служби. Остання передає у спадок свої майно та функції, і її штат буде скорочено на 30%.

      "Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна як держава стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це – цілі Програми діяльності уряду", – повідомив у телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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      Водночас народний депутат Олексій Гончаренко опублікував документ про утворення Офісу фінконтролю, згідно з яким, діяльність органу координуватиме Кабмін через міністра фінансів.

      Чим займалася Держаудитслужба

      В народі КРУ – Контрольно-ревізійне управління. До завдань служби входили:

      • забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;
      • здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних грошей;
      • надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Бізнес Олексій Гончаренко Фінанси
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