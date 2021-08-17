У Кабулі залишилися лише 3 посольства, зокрема Росії

У столиці Афганістану триває евакуація міжнародної спільноти. Наразі там продовжують працювати тільки 3 посольства – Росії, Китаю і Пакистану.

Останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі, стала Індія. Спеціальним рейсом посла країни та інших співробітників доставили на батьківщину.

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У Кабулі працюють тільки 3 посольства

Станом на 17 серпня у Кабулі залишилися працювати лише 3 посольства – Росії, Китаю і Пакистану.

У Москві раніше повідомили, що евакуюють тільки частину співробітників свого посольства. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що має намір зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.

Щодо Китаю, то їхнє посольство в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани. Водночас дипломати попередили місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

Крім того, Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча й евакуює своє посольство.

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