Не снаряди: політтехнолог пояснив, чого насправді хоче досягти Пригожин своїми заявами

ПВК "Вагнер" планують передати позиції у Бахмуті кадирівцям. Ба більше, Рамзан Кадиров сам й запропонував це, коли Євгеній Пригожин погрожував вивести вагнерівців з Бахмута до 10 травня.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що Пригожин тоді пожалівся, що в нього не залишилось людей, і він вимушений оголити фронт. На його думку, заяви та дії Пригожина та Кадирова здійснюються зі взаємної згоди, хоча все це схоже на якусь гру.

До теми "Рокіровка" Кадирова та Пригожина в Бахмуті: ISW проаналізував, чого вони добиваються

Внутрішні конфлікти

Шейтельман зауважив, що все це виглядає малоймовірним – вагнерівці підуть, кадировці прийдуть.

Це внутрішні конфлікти коаліції Пригожина – Кадирова проти міністерства оборони Росії. Їхній конфлікт триває вже місяці. Це "вистава" для одного глядача – Владіміра Путіна,

– впевнений політтехнолог.

Ба більше, 10 травня вони можуть заявити, що все це відбулось – вагнерівці "помінялися" з кадирівцями в Бахмуті.

"Проте українські бійці цього навіть не помітять. Як вони говорять, що не знають, стріляють в кадирівця чи у вагнерівця", – підкреслив співрозмовник.

Не дозволяють поповнювати особовий склад

Пригожин останнім часом кожного дня доповідає, скільки вагнерівців за добу загинуло в Бахмуті.

Втрати ПВК "Вагнер" зростають кожного дня. За останні 10 днів, що він доповідає, вже 1000 вагнерівців загинуло, але ж є ще поранені. Не дарма він записує свої відео на тлі трупів вагнерівців,

– відзначив Шейтельман.

Найголовніша проблема Пригожина – знищення особового складу ПВК "Вагнер". Адже йому не дозволяють поповнювати його.

"Пригожин бореться не тільки за постачання снарядів, яких в нього немає, але й за те, щоб його знову пустили в тюрми та дозволили забирати зеків. А йому цього не дозволяє робити міноборони. Проте у Кадирова такої проблеми немає", – зауважив політтехнолог.

Михайло Шейтельман пояснив причину "вистави" Пригожина та Кадирова: дивіться відео

Путін викликав обурення

Він впевнений, що насправді Пригожин та Кадиров чекають на рішення Путіна.

Вони розраховують на те, що після цієї "вистави" втрутиться Путін, дасть розпорядження міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу, щоб він почав постачати у ПВК "Вагнер" людей, снаряди. Але це є малоймовірним, тому що Путін намагається ні у що не втручатись,

– припустив співрозмовник.

Він нагадав, що російський диктатор спромігся викликати обурення серед прихильників війни тим, що на Раді нацбезпеки замість взяття Бахмута чи контрнаступу ЗСУ обговорювався порядок святкування 9 травня в дитячих садках.

"Тому Путін не полізе у конфлікти Пригожина і Кадирова з міноборони, а вирішить, нехай холопи самі між собою б'ються", – наголосив Михайло Шейтельман.

Що цьому передувало

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео, де він на тлі великої кількості трупів вагнерівців, що загинули 4 травня, заявляє про великі втрати у лавах своєї приватної армії. А звинувачує він у цьому Шойгу і Герасимова.

Причина такого стану в ПВК "Вагнер" – снарядний голод на рівні 70%. І він звинуватив посадовців з міноборони, що вони сидять у своїх кабінетах, а їхні діти – ведуть розкішним життям, в той час, як ПВК "Вагнер" зазнає величезних втрат.

Пізніше Пригожин заявив, що через відсутність снарядів, вагнерівці до 10 травня залишать свої позиції у Бахмуті.

На різкі заяви Пригожина відреагував глава Чечні Рамзан Кадиров. Він зазначив, що надіслав листа Путіну, де висловив готовність взяти Бахмут. Ба більше, нібито чеченські підрозділи готові зайняти місце на позиціях ПВК "Вагнер".

Пригожин 6 травня повідомив, що нібито передасть 10 травня позиції вагнерівців у Бахмуті бойовикам Кадирова і подякував главі Чечні за таке рішення. Він додав, що буцімто в Бахмуті українські сили контролюють "трохи більш як два квадратні кілометри".