Кадрові зміни в ЗСУ: Зеленський змінив начальника Генштабу і командувача ООС

28 липня 2021 , 21:25
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни в ЗСУ. Зокрема змінив начальника Генштабу, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ і командувача ООС.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ 28 липня. Про це мовиттся на сайті Офісу Президента. 

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Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну:

  • начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Корнійчука;
  • командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка;
  • командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.

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