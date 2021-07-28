Кадрові зміни в ЗСУ: Зеленський змінив начальника Генштабу і командувача ООС
28 липня 2021 , 21:25Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни в ЗСУ. Зокрема змінив начальника Генштабу, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ і командувача ООС.
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ 28 липня. Про це мовиттся на сайті Офісу Президента.
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Зеленський ухвалив рішення про зміни в ЗСУ
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну:
- начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Корнійчука;
- командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка;
- командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.
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