У Каховці підірвали авто кримінального авторитета і колаборанта "Єфима", – ЗМІ

У місті Кахова в Херсонській області підірвали автомобіль кримінального авторитета Віталія Єфименка. Колаборант тісно співпрацює з російськими окупантами.

Єфименка доставлено до лікарні

Місцеві ЗМІ пишуть, що невідомі підірвали авто Єфименка, якого в кримінальних колах кличуть "Єфим", інформує 24 канал. Повідомляється, що колаборант обіцяв розправу над проукраїнськими жителями Херсонщини.

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Вибух авто зрадника, схоже, стався 30 липня. За попередньою інформацією, Єфименка доставлено до лікарні й він може вижити.

Як пишуть місцеві ЗМІ, від смерті місцевого кримінального авторитета врятувало те, що автомобіль був броньованим.

Яка ситуація на окупованій Херсонщині

Хоча росіяни захопили частину Херсонщини в перші дні війни, місцеві жителі не погоджуються співпрацювати з так званою окупаційною владою. На території Херсонщини процвітає партизанський рух.

Нещодавно у Херсоні підірвали автівку з колаборантами. В українській розвідці повідомили, що це результат вдалої роботи партизанів. Жертвами вибуху став екіпаж автомобіля так званої поліції російських окупантів.

На початку липня херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів біля залізничного вокзалу в Херсоні. Унаслідок вибуху загинуло чимало окупантів.

Окрем слід зазначити, що ЗСУ проводять контрнаступ на Херсонщині. Як розповіли британські розвідники, Херсон зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Це стало наслідком підриву трьох мостів біля Херсона.

На Півдні росіяни щодня втрачають щонайменше по пів сотні військових.

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