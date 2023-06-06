Через підрив Каховської ГЕС у воду могло потрапити турбінне та трансформаторне масло: є ризик

Через підрив Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Водночас є ризик подальшого витоку.

Про це стало відомо із результатів засідання РНБО 6 червня, інформує 24 Канал. Зауважимо, що прем’єр-міністр України розповів, чи є жертви внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила

Так, членам РНБО розповіли, що через підрив ГЕС у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. До того ж є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також підтвердив, що під час підриву ГЕС було знищено машинний зал. Там було близько 450 тонн технічного мазуту.

150 тонн вже у річці Дніпро і йде швидко через Херсон й далі вниз. Відповідні служби працюють,

– додав міністр.

Зазначимо, що на засіданні також погодили комплекс міжнародних заходів. Туди входить скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та Міжнародного кримінального суду.

Окрім цього, учасників поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі український персонал станції тримає ситуацію під контролем.

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