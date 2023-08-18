"Немає й сліду від води": у Зеленського показали нові кадри Каховського водосховища

У червні 2023 року окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію та фактично знищили Каховське водосховище. Тепер про важко навіть уявити, що там колись була величезна водойма.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився новими кадрами Каховського водосховища, яке майже повністю зникло через підрив Каховської ГЕС 6 червня.

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"Колишнє Каховське водосховище"

Андрій Єрмак поділився відео із "колишнім Каховським водосховищем" у своєму телеграм-каналі. Там, де колись були мільйони кубометрів води, тепер немає й сліду від неї.

Нові кадри Каховського водосховища: дивіться відео

"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", – написав Андрій Єрмак.

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