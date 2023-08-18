"Немає й сліду від води": у Зеленського показали нові кадри Каховського водосховища
Джерело:Андрій Єрмак
У червні 2023 року окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію та фактично знищили Каховське водосховище. Тепер про важко навіть уявити, що там колись була величезна водойма.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився новими кадрами Каховського водосховища, яке майже повністю зникло через підрив Каховської ГЕС 6 червня.
Дивіться також Важко усвідомлювати, що це не просто луг: як зараз виглядає дно Каховського водосховища
"Колишнє Каховське водосховище"
Андрій Єрмак поділився відео із "колишнім Каховським водосховищем" у своєму телеграм-каналі. Там, де колись були мільйони кубометрів води, тепер немає й сліду від неї.
Нові кадри Каховського водосховища: дивіться відео
"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", – написав Андрій Єрмак.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Каховське водосховище майже повністю пересохло і це відкриває Україні цікаві можливості для наступу. Росіяни з переляку підтягують нові підрозділи і будують фортифікаційні споруди. Каховське водосховище повністю зникло, а територія, яку воно займало, перетворилась на пустелю.
- Російські окупанти почали відновлювати свої окопи, які були затоплені, та намагаються повернутися на свої позиції. Депутат Херсонської облради розповів, що деякі люди з населених пунктів, які були затоплені через підрив Каховської ГЕС, повертаються до своїх домівок. Їхній побут важкий, є проблеми з питною водою. Крім того, там зафіксовані спалахи інфекційних хвороб.
- Після вчиненого теракту росіянами на Каховській ГЕС в Україні мають намір відбудувати станцію. Якщо підрахувати усі терміни реалізації проєкту відбудови, то на будівництво може піти до 10 років.