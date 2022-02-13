Канада вивозить своїх військових з України

На тлі загрози нового вторгнення Канада схвалила рішення вивезти своїх військових з України. Їх тимчасово перемістили до Європи.

Водночас у канадському уряді зазначили, що такі дії не означають закінчення місії у нашій державі. Навпаки це дозволить перефокусувати зусилля з безпеки Збройних сил країни.

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Захист сил є пріоритетом нашої навчальної місії, ключовим компонентом якої є оперативна безпека. Таким чином, хоча ми можемо підтвердити, що ми перекинули частину наших сил за межі України, ми не будемо обговорювати цифри, місця розташування чи майбутні наміри,

– повідомили у Канаді.

Окрім цього, там наголосили, що канадські ЗС "залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення спроможності та спроможності Сил безпеки української держави".

Дії Канади на тлі агресії Росії

На тлі скупчення російських військ біля кордонів України міністерка оборони Канади Аніта Ананд прибула до Києва з робочим візитом. Урядовиця зустрілася з українськими колегами та пообіцяла, що невдовзі в Україну прибудуть 60 військових інструкторів з Канади.

Канада скерувала в Україну транспортний літак з військовою допомогою, він прилетів 4 лютого.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі закликала Росію знизити напруження, припинити дезінформацію, пропаганду та шкідливі дії у соціальних мережах. За її словами, вони продовжать працювати із міжнародними партнерами, аби відстежувати та реагувати на російські фейки.