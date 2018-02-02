Канада теж висловила протест через польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям польським парламентом закону про Інститут національної пам'яті.

Про це очільниця МЗС Канади написала на своїй сторінці у Twitter.

Дипломат підкреслила, що цей закон загрожує свободі слова та академічної дискусії.

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"Канада стурбована можливим впливом на свободу слова польського законопроекту про співучасть у Голокості. Ми закликаємо Польщу поважати наукові знання і забезпечити відкритість дискусій і освіти про жахи нацистських таборів смерті", – написала Фріланд.

is concerned by the potential impact on free speech of #Poland’s bill on #Holocaust complicity. We call upon to respect intellectual inquiry and ensure open discussion and education about the horrors of the Nazi death camps. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 2 лютого 2018 р.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.



Прийняття такого законопроекту викликало хвилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.