З каналів Медведчука тікатимуть: РНБО прикрила "запасний аеродром" пропаганди

"Перший незалежний" та UkrLive (записані на Нестора Шуфрича) тепер також під санкціями з боку Ради нацбезпеки та оборони. Мовиться знову про медведчуківські телеканали.

Володимир Зеленський запровадив санкції ще проти двох медведчуківських телеканалів. "Перший незалежний" та UkrLive направду спочатку не стосувалися Віктора Медведчука – вони були створені ще у 2019 році як львівські регіональні.

Зверніть увагу Трансляцію каналів Шуфрича "Першого незалежного" та UkrLive припинили після введення санкцій

Як готували "запасний аеродром"

Інформаційні канали дійсно створили під перепродаж. Звідки такі висновки – бо повноцінного мовлення вони не вели і цінними були не контентом чи журналістами, а лише ефірними частотами, отриманими від Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Такий перепродаж дійсно стався на початку 2021 року, коли ці два канали купив собі Медведчук. Напевно, вже тоді готувався до санкцій і щось знав про можливе блокування ZIK, NewsOne й "112 Україна".

Саме для цього з "Першого незалежного" та UkrLive й підготували "запасний аеродром", який знадобився в лютому, коли основні медведчуківські канали вимкнули з ефіру.

На "Перший незалежний" та UkrLive і перебазували усіх тих медведчуківських працівників, які помилково називають себе журналістами. Зробили таке, щоб вони не припиняли вести свою антиукраїнську та проросійську пропаганду.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео

Схема з проросійськими каналами вдало працювала

Певний час ця схема дійсно вдало працювала – кремлівська пропаганда вустами медведчуківських "медіахвойд" продовжила в Україні мовлення, ті "Перший незалежний" та UkrLive мовили через:

ефір;

супутник;

інтернет-провайдерів;

в ютубі.

Водночас їх час від часу намагалися блокувати – викидаючи з нацефіру, вимикаючи зі супутника та від провайдерів. Навіть частково вдавалося ненадовго заблокувати їх в ютубі.

Проте вони й далі шукали шляхів, як своє мовлення продовжувати – навіть спробували ті канали переписати на Нестора Шуфрича, щоб від чинного депутата отримати хоча б якесь прикриття та легалізацію.

Актуально РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Це їм було потрібно, зокрема, ще й тому, що треба було продовжувати ті телеканали якось фінансувати – в Медведчука та його оточення рахунки вже були заблоковані, але ж канали потребували грошей на:

зарплати;

техніку;

електрику;

оплату офісу.

Тому й потрібні були офіційні власники й рахунки для усіх розрахунків. Саме через Нестора Шуфрича те все і спробували оформити.

Банкова прикрила "лавочку"

Утім, Банкова тепер і цю "лавочку" прикрила, тепер і щодо номінальних власників (та їхніх рахунків) Зеленський запровадив нові санкції.

Вірніше, не він особисто, а за допомогою колегіального органу, де засідає більшість з поважних українських можновладців – зветься цей орган РНБО. Саме його рішенням запровадили санкції проти формальних власників двох останніх медведчуківських телеканалів – UkrLive та "Першого незалежного".

Зауважте Що розглядатиме РНБО 30 грудня: ЗМІ оприлюднили список

Це три "вовки" (три товариства з обмеженою відповідальністю) кінцевим бенефіціаром яких є саме Нестор Шуфрич. Цим "вовкам" тепер заблокували активи, наклали заборону на користування радіочастотами й анульовані усі ліцензії на ефірне мовлення.

Попри це принаймні в ютубі той "Перший незалежний" та UkrLive продовжують мовити і дотепер. Маю визнати – там в них непогані як для "цілодобового стріму" цифри у кілька тисяч глядачів.

Утім, ймовірніше за все, це вже агонія – адже якщо Медведчук терміново щось не придумає (або не наважиться "чорний кеш" на ті телеканали заносити), то всі його "журналісти" дуже швидко звідти самі повтікають. Безоплатно працювати, за ідею, волонтерами – це точно не про них історія.

Не пропустіть Шуфрич бідкається, що його канали закрили на "засіданні РНБО у WhatsApp"

Хоча, може воно і добре, що останні два рупори пропаганди кума Путіна знелюднюють, адже, чесно кажучи, промивати мізки українцям ті медведчуківські "медіахвойди" навчилися вже дуже добре.

Відповідно, якщо вони таки щезнуть з ефіру та ютубу – Україні від того буде тільки краще.