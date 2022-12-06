"Капость на прощання": навіщо до посольств по всьому світу відправляють підозрілі пакунки
Останніми днями до посольств України по всьому світу почали відправляти підозрілі пакунки. Найімовірніше, це справа рук росіян.
Відомо, що МЗС Росії суттєво зменшує свій європейський департамент й збільшують присутність в Азії. Російські дипломати планують максимально обмежити свої відносини з країнами ЄС. Це – єдине пояснення. Про це 24 каналу сказала засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.
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Навіщо росіяни відправляють посилки
Логіку в діях росіян, традиційно, знайти дуже важко. У цьому випадку також розглядалися різні версії.
"Залякати – нікого вони не залякали. Шокувати – ніхто не шокований. Потрапити у медіа на перші шпальти – ну окей, вони потрапили. Зараз ці новини вже нікому не цікаві", – зауважує засновниця "Ліги антитрасту".
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Цілком ймовірно, що росіяни вирішили попрощатися у фірмовій для себе манері.
Можливо, вони вирішили зробити маленьку капость на прощання, тому що йдуть зі столиць. Інакше жодному здоровому глузду воно не піддається,
– підсумувала Загребельська.
Конвертний терор: що відомо
- В українські посольства по всьому світу почали надходити посилки з вибухівкою або рештками тварин. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 21 випадок погроз зафіксували вже у 12 країнах. Більшість небезпечних конвертів і вдалося знешкодити.
- Однак у Мадриді надіслана посилка вибухнула. Внаслідок інциденту одна людина зазнала поранень.
- Підозрілими пакунками історія не завершилася. Згодом будинок посла України у Ватикані Андрія Юраша обмазали екскрементами