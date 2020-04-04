Карантин в Україні в стилі азійських тигрів: яку модель пропонує бізнес

Південна Корея, Японія, Гонконг та деякі інші країни успішно борються з COVID-19, при цьому не шкодячи економіці країни. Чи можливо такий підхід застосувати в Україні – розповідаємо в матеріалі 24 каналу.

До 24 квітня в Україні діє карантин, але швидше за все його продовжать, адже кількість хворих в Україні зростає в геометричній прогресії. А через брак тестів ми навіть не бачимо справжньої картини. Через карантин більшість українців вже відчули значні фінансові негаразди, а економіка України втрачає мільярди.

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Чому бізнес пропонує іншу модель карантину?

Жорсткі карантинні заходи суттєво поглиблюють економічну кризу країни. Таких висновків дійшли представники бізнесу та аналітичних центрів у своїй спільній заяві до влади. Тисячі підприємств та підприємців (за даними Торгово-промислової палати України – 600-700 тисяч) зупинили роботу, близько 3,5 мільйона працівників відправлені у відпустки за власний кошт та можуть найближчим часом втратити роботу.

Це вже призводить до суттєвих негативних наслідків для держбюджету, який недоотримує мільярди гривень та не може повноцінно фінансувати необхідні для країни видатки; для громадян, які не отримують заробітну плату; для бізнесу, який не працює та банкрутує.

Думка, що ми зупинимо підприємства, економіку, торгівлю і при цьому уникнемо смертей від вірусу – абсолютно неправильна, тому що передчасні смерті людей від масового безробіття, зупинки економіки, банкрутства будуть не меншими, а на нашу думку, навіть більшими, ніж прямі наслідки вірусу,

– розповідає Олег Гетьман з Економічної експертної платформи у коментарі 24 каналу.

Він пояснює, що через зупинку економіки люди теж вмиратимуть. Вони не матимуть змоги купити ліки та не зможуть отримати своєчасну медичну допомогу, якщо мають інші захворювання. З'являтимуться хвороби, пов'язані зі стресом, бідністю, неможливістю забезпечити правильне харчування. Зросте рівень злочинності. Експерт стверджує, що це доведена економічна теорія: падіння ВВП призводить до збільшення смертності.

Якщо інші країни, можуть дозволити собі посидіти вдома, надрукувати трильйон доларів чи трильйон євро і просто всім роздати, то ми не можемо собі цього дозволити. Ми не така країна. Друк гривні призведе до інфляції та гіперінфляції, а ті гроші, які роздадуть – знеціняться,

– розповідає Гетьман.

Яку модель пропонує бізнес?

Представники бізнесу та аналітичних центрів пропонують державі перейти на модель ризикоорієнтованого карантину. Таке застосовують у Південній Кореї, Гонконгу, Тайвані (азійські тигри) та Швеції.

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Масове тестування – одна із причин успішного досвіду в цих країнах. У Південній Кореї загалом захворіли 9 976 людей, з них більшість одужали – 5 828, а 169 людей загинули. Країна масово тестувала все населення. Біля поліклінік були встановлені спеціальні бокси для проходження тестування або це робили водіям прямо у машині.



Тестування на COVID-19 / Flickr

Пацієнт заходить до боксу, як в телефонну будку, і йому проводять діагностування. Терапевти та медсестри стоять ззовні, тож між ними і пацієнтом немає прямого контакту,

– пояснив корейський лікар Кім Санг-Іл.

Тепер, коли країна майже поборола спалах COVID-19, вона допомагає іншим країнам, зокрема й Україні, якій 30 березня надіслала 100 тисяч ПЛР-тестів.

Український бізнес пропонує поетапне масове тестування, як це було в тих країнах. Спочатку необхідно визначити групи ризику: в першу чергу це приїжджі та люди, які контактували з хворими. Ці люди мали найбільше шансів заразитися. Потім потрібно братися за групи ризику із найбільшою схильністю до зараження та смертності – це люди похилого віку та люди з важкими та хронічними хворобами.

Це чотири групи ризику, які потрібно не лише першими тестувати, а саме для них застосовувати жорсткі карантинні заходи. Український бізнес пропонує не зупиняти економіку, вводячи жорсткий карантин проти всіх, а зосередитися на цих групах та тримати їх в ізоляції.

У Південній Кореї за допомогою мобільних пристроїв слідкують за хворими на коронавірус. Якщо ті контактували із здоровими, то останніх тестують на захворювання. Звісно таких контактів намагаються уникнути, але якщо вони стаються, то медицина діє на випередження, щоби якомога скоріше виявити хворобу.

Медицина повинна отримати значну підтримку від держави. Це і заохочення для лікарів, і підготовка лікарень до прийому пацієнтів. Український бізнес радить зосередитися не лише на лікарнях для госпіталізації хворих у важкому стані, але і створити місця для пацієнтів з некритичними симптомами, але які не можуть самоізолюватися належним чином.

Економіка країни повинна продовжувати працювати. При цьому люди мають дотримуватися всіх правил: носити маски, дотримуватися дистанцій, уникати скупчень людей та інше. Державі варто заборонити масові зібрання людей (спортивні події, театри, кінотеатри), що в Україні і зробили.

Таким чином карантинні заходи повинні бути, але вони мають бути направленими конкретно на групи ризику, а загалом економіка має продовжувати працювати.

Найбільш оптимальний шлях на наш погляд – це карантин, просто ризикоорієнтований, який не вбиває економіку,

– каже Олег Гетьман.

Чи можливо піти шляхом азійських тигрів в Україні?Експерт Олег Гетьман погоджується, що в українських реаліях ми не повторимо шлях азійських тигрів через те, що вони більш організаційно підготовлені до такої ситуації. Але в нас, як бідної країни, є одна перевага. Це економічні стимули. Забравши всі транспортні пільги для пенсіонерів, можна запобігти їх пересуванню по місту. Забезпечивши безплатну доставку продуктів додому та ще якісь бонуси, можна змусити людей сидіти вдома. Це ті речі, які б не спрацювали з громадянами багатих країн. Але в нас вони можуть спрацювати.



"Це можна реалізувати. Вартістю цих мір в 10 мільярдів, ми уникнемо втрат, до яких призведе зупинка економіки, а це сотні мільярдів."

Що ще пропонує бізнес?

Підприємці повинні налагодити довіз своїх працівників до місць праці. Вони можуть користуватися як службовими, так і орендованими компанією транспортними засобами. Натомість пільги у громадському транспорті треба скасувати.

Метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові повинен працювати, але з певними правилами:

- проведення дезінфекції на станціях та у переходах метрополітену кожні дві години та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- допускати на станції лише людей у масках;

- обмежити кількість станцій, на яких здійснюють зупинку;

- ​скасувати будь-які пільги.





Громадський транспорт в Південній Кореї / Flickr

Антимонопольний комітет повинен слідкувати за цінами на продукти та запобігати спекуляціям.

Пропонують забезпечити безперебійну та безпечну діяльність судової системи, унеможливити зменшення посадових окладів суддів.

На період кризи пропонують підтримати вітчизняних виробників, готових швидко розгорнути виробництво необхідного медичного обладнання, засобів захисту, тестів ПЛР:

- спростити отримання дозволу на виготовлення відповідної продукції;

- компенсувати відсотки за кредитами, які підприємці візьмуть, щоб закупити відповідне обладнання;

- запровадити “податкові канікули” для виробників відповідної продукції.

До теми Жорсткий карантин чи його послаблення: що краще для економіки України

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випадки захворювання на COVID-19, з них 20 випадків – летальні. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 24 квітня.

– попередньо до 24 квітня. З 16 березня закриті кордони для іноземців.

для іноземців. З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу