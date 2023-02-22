Тепер ми її ріжемо, – Буданов про карту з розділеною Росією у його кабінеті

У кабінеті керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова більше не висить карта з розділеною Росією. Глава ГУР МО знайшов нове місце для мапи.

Відтепер карта розділеної Росії лежить складеною на столі в Кирила Буданова. "Тепер ми її ріжемо", – пожартував глава ГУР МО.

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У росіян "пригоріло" через карту в Буданова

Карту розділеної Росії в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На мапі чорним маркером обведені Курська і Бєлгородська області та Кубань.

Керівник ГУР ухилився від відповіді, що означає карта, зазначивши, що "всі бачать те, що вони хочуть бачити". Він додав, що можливо, це просто широкий маркер, "а можливо, і ні".

Згодом Буданов пояснив, що карта з'явилася між 5 і 7 березня 2022 року. З того часу вона постійно в нього на столі, і багато хто брав її у руки, олівцем щось там малював. Сам очільник розвідки використовував маркер.

Карта з розділеною Росією не на жарт налякала російських пропагандистів. В одному з ефірів пропагандисти заявили, що мапа є "смертельно небезпечною річчю".

Пропагандисти побачили "теорію змови" і нажахалися, що таким чином Україна та Захід збираються "розчленувати" Росію.

Не картою єдиною: як Буданов розділяв Росію