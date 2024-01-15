Не втратили свою ефективність: яку роль відіграють касетні боєприпаси на фронті зараз

У матеріалі The New York Times зазначали, що касетні боєприпаси вже не такі ефективні, як раніше. Це не зовсім так, але певні зміни дійсно могли статися.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Давид Шарп, зауваживши, що не варто було одразу називати касетні боєприпаси панацеєю від усього. Вони виконали своє завдання і продовжують його виконувати.

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Чому касетні боєприпаси досі є важливими

У матеріалі зазначалося, що раніше окупанти атакували більшими групами, тому касетні боєприпаси були ефективними. Зараз вони активніше штурмують малими групами. А також – копають глибші траншеї, щоб краще убезпечити себе.

Ця зброя не втратила значення. Те, що противник пристосовується – це очевидно. Якщо спершу він хотів атакувати великими групами, а тепер – малими – означає, що ви змусили його змінити тактику. І тепер вони діють не так, як хотіли,

– підкреслив Шарп.

Тепер окупанти змушені витрачати більше ресурсів на власні фортифікаційні споруди. Але касетні боєприпаси все одно здатні знищувати групи ворога на фронті. Цілі для застосування цієї зброї у будь-якому випадку будуть.

Не треба переоцінювати і недооцінювати цю зброю. Те саме свого часу стосувалося HIMARS. На початках були потужні удари по складах з боєприпасами та штабах. Потім Росія пристосувалася. Противник змінив тактику, але змушений залучати більше ресурсів. Це потрібно розглядати в такому сенсі,

– зауважив Шарп.

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