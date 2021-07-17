Докладаємо зусилля для встановлення правди, – Зеленський зробив заяву до роковин катастрофи MH17
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
В Україні 17 липня вшановують пам'ять жертв катастрофи рейсу МН17, який російські найманці збили у небі над Донбасом в 2014 році. Унаслідок злочинних дій бойовиків загинули всі пасажири літака та екіпаж, загалом 298 людей.
Сум та біль у серцях, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі докладаються всі зусилля для встановлення всіх причин трагедії.
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Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося у сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!
– наголосив глава держави.
Справедливість неуникна, – Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба водночас зазначив, що за 7 років все ж вдалося детально розслідувати цей злочин, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.
Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнення їх до відповідальності. Справедливість може займати час, але вона неуникна,
– переконаний міністр.
Причетність Росії стає очевиднішою, – Міноборони
У Міністерстві оборони України додали, що судовий процес у справі збиття літака рейсу MH17 – цивілізований крок встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних.
Попри намагання російської пропаганди спотворити реальність, з кожним новим доказом у суді пряма причетність Росії стає для світу очевиднішою. За цей і тисячі інших злочинів винні обов‘язково понесуть справедливе покарання,
– підсумували у відомстві.
Справа MH17: головне
- Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинули.
- У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.
- У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду в справі про авіакатастрофу MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.
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