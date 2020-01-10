Катастрофа МАУ в Ірані: Україна отримала повний доступ до розмов пілотів з диспетчерами

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна має повний доступ до записів розмов, які до катастрофи відбувалися між українським пілотами та іранськимb диспетчерами.

Як зауважив він під час брифінгу, сьогодні Україна знає відмітку часу, коли востаннє був зв’язок українських пілотів із диспетчерами.

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"Ця інформація у нас точно є. Ми отримали її сьогодні", – зазначив Пристайко.

За його словами, Україна отримала повний доступ не лише до тих переговорів, які є записаними на чорних скриньках. Але і до повного запису розмов українських пілотів із диспетчерами, які перебували на іранській вишці управління.

"До моменту останнього завершення переговорів ситуація на борту була штатною. Про це пілот і повідомив диспетчерів", – додав міністр.

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