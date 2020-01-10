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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: Україна отримала повний доступ до розмов пілотів з диспетчерами

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      Місце катастрофи українського літака в Ірані / Getty Images

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна має повний доступ до записів розмов, які до катастрофи відбувалися між українським пілотами та іранськимb диспетчерами.

      Як зауважив він під час брифінгу, сьогодні Україна знає відмітку часу, коли востаннє був зв’язок українських пілотів із диспетчерами.

      ​Зверніть увагу! Катастрофа МАУ в Ірані: Пристайко підбив підсумки зробленої роботи

      "Ця інформація у нас точно є. Ми отримали її сьогодні", – зазначив Пристайко.

      За його словами, Україна отримала повний доступ не лише до тих переговорів, які є записаними на чорних скриньках. Але і до повного запису розмов українських пілотів із диспетчерами, які перебували на іранській вишці управління.

      о моменту останнього завершення переговорів ситуація на борту була штатною. Про це пілот і повідомив диспетчерів", – додав міністр.

      Версії причин авіакатастрофи в Ірані

      • Спочатку в Ірані попередньою причиною назвали займання двигуна. Експерти до такої версії ставляться скептично. Усе тому, що компанія підтверджує справність літака та наголошує на професійності екіпажу.
      • До розслідування запросили Україну, США, Швецію та Канаду. Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Тож версія несправності двигунів поки не підтверджується.
      • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська сторона має сім версій причин катастрофи літака МАУ в Ірані, три з яких – "закриті". Остаточне рішення зможуть прийняти лише після проведення всіх необхідних досліджень. 4 версії причин катастрофи: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
      • Першими інформацію про те, що літак збила ракета оприлюднила волонтерська спільнота розслідувачів Bellingcat. У соцмережах вона поширила фото, згідно з якими авіакатастрофу міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Згодом Bellingcat підтвердив геолокацію відео, на якому літак збиває ракета.
      • Пентагон США також заявив, що український літак МАУ збили іранською зенітною ракетою. За даними джерел в Пентагоні, інцидент був випадковим.
      • Незадовго після цього президент США Дональд Трамп наголосив, що катастрофа українського літака могла статися через певний зовнішній вплив. Водночас він зауважив, що "хтось міг просто помилитися".
      • За деякий час зі схожою заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за ним – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
      • Водночас Цивільна авіація Ірану спростувала версію про ракетний удар по українському літаку. За їх словами, лайнер не могли збити ракетою, оскільки на цій висоті в той же час летіли ще декілька авіасуден. Окрім того, на місці трагедії фахівці нібито не знайшли жодних уламків ракет.

      причини авіакатастрофи
      Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу

      В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ: що там не так
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Вадим Пристайко Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація МЗС України Катастрофа
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