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      Кавери, які змусять вас закохатися у класичну музику

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      Трансформація класичної музики
      Трансформація класичної музики / Колаж 24 каналу

      На арені хвилеподібної популярності класична музика давно поступилася місцем відносно сучасним стильовим напрямкам. Але завдяки класичній обробці поп- та рок-хітів остання знову завойовує прихильність публіки.

      Класична музика увійшла в історію як приклад високого мистецтва. Довгий час вона жила виключно в елітарних колах. Її нерідко протиставляли низькому мистецтву як таку, що дійсно заслуговує на увагу, розвиває естетичні смаки, налаштовує та спонукає до серйозного сприйняття.

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      Колом поціновувачів та поціновувачок класичної музики були люди з претензією на інтелектуалізм. Тобто ті, хто зміг би оцінити віртуозність та творчу стихію композиторів, зрозуміти задум твору, розібрати на кристали його зміст та структуру.


      Класична музика шукає "свої вуха" у сучасності

      Проте хибною є думка, що класичні твори 18 – кінця 19 століття, не можуть бути легкими та розважальними. "Золотий фонд" музики, навпаки, ніби протиставляють таким характеристикам. Хоч насправді сюїти, оперети та комічні опери, які мають класичну фактуру, цілком можуть бути "повітряними" і без хитромудрого смислового навантаження, як то "Весілля Фігаро" Моцарта, "Летюча миша" Штрауса чи "Фальстаф" Верді. Та все ж варто погодитись, що така "розважальність" відрізняється від сучасної. Вона витончена та не вульгарна.

      Зауважимо, що класика так само залишається елітарною і в сьогоденні, але це елітарність вже іншого типу. Вона шукає свою аудиторію та прагне її розширити. Так зародилась нова форма взаємодії із сучасною музикою – аранжування популярних пісень на "класичний лад". І такий діалог для класики став дуже виграшним.


      У філармонії "заманюють" рок-хітами у виконанні симфонічних оркестрів

      Класична обробка пробиває постмодерне звукове поле оркестровою (і не тільки) динамікою, властивою для класики академічністю та чіткою композицією, гармонійністю, незмінною традицією виконання творів зі свіжим, але тонким шаром сучасних віянь.

      Пропонуємо вам ознайомитися з підбіркою композицій, які здатні трансформувати наше ставлення до класичної музики до позначки "подобається".

      1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

      Cinematic Pop Orchestra and Choir

       

      David Garrett

       

      Classical pop group Aston

      2. Adele – Someone Like You

      Classical pop group Aston

      3. Metallica – Nothing Else Matters

      William Joseph

      4. Red Hot Chili Peppers – Californication

      2CELLOS

      5. Adele – Skyfall

      Jun Sung Ahn

      6. OneRepublic – Wherever I Go

      Costantino Carrara

      7. Queen – The Show Must Go On

      The Presidential Orchestra of the Republic of Belarus

      8. Depeche Mode – Never Let Me Down Again

      Prime Orchestra

      9. Rammstein – Mein Herz Brennt

      Prime Orchestra

      10. Океан Ельзи – Все буде добре

      Prime Orchestra

       

      Ми бачимо, що класична музика здатна змінювати внутрішню конфігурацію та підлаштовуватись під запити суспільства, при цьому не втрачаючи своєї природи.

      "Люди мого фаху – музиканти – на жаль, стверджують, що тільки 3% населення полюбляють класику. Якщо ми зможемо зробити так, щоб її полюбили 4% – ми переможемо! Я запитую: "Але як мені жити? Що говорити? Як бути? Якщо зараз класичну музику цінують 3% людей на планеті, як домогтися 4%? Що робити? Що говорити? Як бути? Я впевнений, що кожен любить класику. Просто дехто поки що не підозрює про це," – сказав в одному з інтерв'ю відомий американський диригент Бенджамін Зендер.

      Зважаючи на успіх оркестрів та інструментальних тандемів, можна сподіватись, що, опанувавши нове поле для контакту зі слухачам та слухачками, класична музика підкорить більше, аніж 4% людей.

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      Автор: Наталія Печерська
      Теги: Публікації Новини культури LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
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