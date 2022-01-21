Кібератака, ймовірно, була з Росії, і вона не була останньою, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.

Зеленський відповів, яка війна небезпечніша

Кібератака була не першою і не останньою. Про це президент заявив у інтерв'ю американському виданню.

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Наші фахівці мені сказали, що є дуже велика ймовірність, що кібератака походить з Росії,

– заявив політик.

Він зазначив, що звичайна війна є небезпечнішою, аніж кібервійна."Ракетні обстріли та авіаційні удари набагато загрозливіші. Наслідки війни важчі, ніж наслідки кібератаки", – наголосив Зеленський.

До речі, раніше президент США Джо Байден відреагував на кібератаку на українські сайти. Він пригрозив Росії тим самим – кіберзусиллями.

Що відомо про масштабну кібератаку

Дивіться більше про кібератаку у сюжеті 24 каналу: