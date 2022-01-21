Кібератака, ймовірно, була з Росії, і вона не була останньою, – Зеленський
Джерело:The Washington Post
Володимир Зеленський зазначив, що масштабна кібератака на українські урядові сайти походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.
Зеленський відповів, яка війна небезпечніша
Кібератака була не першою і не останньою. Про це президент заявив у інтерв'ю американському виданню.
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Наші фахівці мені сказали, що є дуже велика ймовірність, що кібератака походить з Росії,
– заявив політик.
Він зазначив, що звичайна війна є небезпечнішою, аніж кібервійна."Ракетні обстріли та авіаційні удари набагато загрозливіші. Наслідки війни важчі, ніж наслідки кібератаки", – наголосив Зеленський.
До речі, раніше президент США Джо Байден відреагував на кібератаку на українські сайти. Він пригрозив Росії тим самим – кіберзусиллями.
Що відомо про масштабну кібератаку
- 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Перестали працювати сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну, Дії тощо. У Держспецзв'язку назвали цю атаку найбільшою за останні 4 роки.
- У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід. На це вказувала хронологія поширення новин, адже саме російські ЗМІ перші поширили інформацію про те, що сайти зламали.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що не було витоку даних українців.
- На хакерську атаку відреагували у Великій Британії. Міністерка оборони Ліс Трасс запевнила, що британський уряд підтримає українських експертів.
- До речі, у розслідуванні атаки українським правоохоронцям допомагає Інтерпол.
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