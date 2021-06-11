Найближчі кілька років цього не станеться, – Казанський про вступ України в НАТО

11 червня 2021 , 08:50
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Джерело:

24 канал

Українська влада повинна робити усе можливе для того, щоб держава якнайшвидше могла стати членом НАТО. Однак впродовж найближчих кількох років це навряд чи відбудеться.

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що робити прогноз щодо того, коли саме Україна стане членом Альянсу, дуже складно. Втім, над цим потрібно активно працювати. 

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Влада діє у напрямку вступу до НАТО

За словами Казанського, важко сказати, що чинна влада робить усе можливе для вступу України в НАТО, однак вона таки намагається діяти у цьому напрямку. 

Зокрема, чиновники постійно закликають до цього та просять надати державі План дій щодо членства в Альянсі. Втім, українцям ще доведеться почекати. 

Я вважаю, що найближчі кілька років цього не станеться,
– припустив журналіст. 

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 10 червня провів телефонні переговори з Єнсом Столтенбергом. Після цього генсек НАТО  у твітері назвав Україну "цінним партнером Альянсу".

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Казанський розповів про вступ України до НАТО: дивіться відео

Вступ України в НАТО: коротко

  • Україна очікує від НАТО на План дій щодо членства. Втім, у самому Альянсі одностайного рішення щодо цього питання наразі немає.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що українська держава вже володіє всіма інструментами, які необхідні для потенційного приєднання до НАТО.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі.
  • Варто зауважити, що за даними соцопитуваннямайже половина українців виступають за вступ країни у НАТО. Водночас понад 50% громадян прагнуть до членства держави в Євросоюзі.
Автор: Тетяна Кійовська