Кількість отримувачів субсидій в Україні суттєва зросла

У листопаді в Україні вдвічі зросла кількість користувачів субсидій, які відшкодовують оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У листопаді 2018 року субсидії отримували 3,349 мільйонів сімей. У жовтні ця цифра становила 1,497 мільйонів родин.

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Згідно з даними відомства статистики середній розмір субсидії на одну сім'ю в листопаді 2018 року зменшився у порівнянні з цим же періодом 2017 року на 1,7% та складав 531,2 гривень.

У період січень-листопад 2018 року за отриманими субсидіями було зареєстровано 6,977 мільйонів заяв від українців, що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. За цей час було призначено субсидії 5,877 мільйонам домогосподарств. У порівнянні із цим же періодом за минулий рік кількість таких домогосподарств зменшилася на 30,9%.

Що таке субсидія?Субсидія – це адресна безготівкова допомога для сім'ї, яка надається на відшкодування витрат із оплати житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого оформлено особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, вам необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення необхідні такі документи:

1. Заява на отримання пільг.

2. Паспорт громадянина/ки України.

3. Декларація про доходи та витрати.