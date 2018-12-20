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      Кількість отримувачів субсидій в Україні суттєва зросла

      933 Читать новость на русском
      Кількість отримувачів субсидій збільшується
      Кількість отримувачів субсидій збільшується / 24

      У листопаді в Україні вдвічі зросла кількість користувачів субсидій, які відшкодовують оплату житлово-комунальних послуг.

      Про це повідомляє Державна служба статистики.

      У листопаді 2018 року субсидії отримували 3,349 мільйонів сімей. У жовтні ця цифра становила 1,497 мільйонів родин.

      Читайте також: Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити

      Згідно з даними відомства статистики середній розмір субсидії на одну сім'ю в листопаді 2018 року зменшився у порівнянні з цим же періодом 2017 року на 1,7% та складав 531,2 гривень.

      У період січень-листопад 2018 року за отриманими субсидіями було зареєстровано 6,977 мільйонів заяв від українців, що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. За цей час було призначено субсидії 5,877 мільйонам домогосподарств. У порівнянні із цим же періодом за минулий рік кількість таких домогосподарств зменшилася на 30,9%.

      Що таке субсидія?Субсидія – це адресна безготівкова допомога для сім'ї, яка надається на відшкодування витрат із оплати житлово-комунальних послуг. Субсидія призначається одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого оформлено особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, вам необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення необхідні такі документи:
      1. Заява на отримання пільг.
      2. Паспорт громадянина/ки України.
      3. Декларація про доходи та витрати.

      Теги: Новини України Субсидії Статистика Комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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