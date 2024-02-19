У вечірньому зверненні президент України розповів про те, що відбувається на фронті. Глава держави вкотре наголосив, наскільки важливим для нашої армії є отримання допомоги від союзників.

Затримка із допомогою від партнерів, зокрема нерішучість американців щодо виділення 61 мільярда доларів, недружня поведінка поляків, які блокують кордон – усе це впливає на ситуацію на фронті.

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Пекло на фронті

За словами глави держава, на кількох ділянках фронту надзвичайно важка ситуація. Там, каже президент, окупанти скупчили максимум резервів.

Водночас українська армія потерпає від нестачі озброєння. І ворог цим користується.

Зеленський заявив, що Сили оборони мають дефіцит в артилерії, фронтовій ППО та далекобійній зброї.

Ми працюємо максимально з партнерами, аби відновити і подовжити підтримку,

– наголосив президент.

Зеленський побував на передовій під Куп'янськом

: Нагадаємо, що вчора Сили оборони завершили вихід з Авдіївки. Українські військові були змушені відійти з позицій, передусім, через брак снарядів , а також переваги противника у кількості особового складу. Про це сказав представник Білого дому Джон Кірбі. Він закликав республіканців не вагатися із ухваленням пакету допомоги Україні.

Сьогодні глава держави побував на позиціях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають оборону на Куп'янському напрямку.

Зеленський заслухав доповіді від командирів. Так, комбриг Олексій Трубніков розповів йому про досвід застосування дронів та боротьби з ворожими БпЛА за допомогою РЕБ.

Однією із тем обговорення стали питання забезпечення підрозділів технікою та снарядами.

Вже у вечірньому звернення політик подякував українським компаніям та партнерам, які допомагають нашій країні розвивати власне виробництво зброї, особливо дронів і РЕБ. За словами лідера, цього ще не достатньо аби Україна могла покрити потреби своєї армії самостійно, проте з кожним місяцем її можливості розширюються.

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