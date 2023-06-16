У Севастополі раптово зникли світло та вода: кілька районів занурилися в темряву
16 червня 2023, 22:39Читать новость на русском
У тимчасово окупованому Криму – проблеми з електропостачанням. Зокрема, світла раптово не стало у Севастополі.
Разом з електрикою вимкнули воду. Про це розповіли у низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.
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У Севастополі зникло світло
Приблизно о 22:10 у мережі почали повідомляти про масове відключення світла у Севастополі. Кілька районів міста опинилися у цілковитій темряві.
Окрім цього, в місті відключили воду. Офіційних коментарів щодо цього спершу не було. Однак варто зауважити, що повідомлення про "бавовну" також не з'являлися.
У Севастополі зникло світло: відео