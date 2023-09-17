Цікавлять не лише ядерні технології: що КНДР потрібно від Кремля

Візит Кім Чен Ина до Росії триває вже майже тиждень. Така довга поїздка для північнокорейського диктатора є не надто типовою. Ймовірно, тривають перемовини не лише про постачання зброї до Росії.

Російський опозиційний журналіст Тимур Олевський розповів 24 Каналу, що у Росії та КНДР є й інші спільні інтереси. А екскурсії російськими аеродромами – це не лише демонстрація "потужності" ВПК країни-агресорки.

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Важливий не лише обмін зброєю

У суботу, 16 вересня, Кім Чен Ин та міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу були на заводі із виробництва винищувачів у Комсомольську-на-Амурі. Зокрема, там лідеру Північної Кореї демонстрували "аналоговнєтну" авіацію.

Потреби КНДР не обмежуються новітніми ядерними технологіями, як і російські потреби не обмежуються зброєю.

Ядерні технології – це зрозуміла історія. Але у мене є гіпотеза, що Кім Чен Ин приїхав подивитись, чи можна безпечно відправляти робочі руки зі своєї країни в Росію, щоб корейці не розбіглись. Тому що Росії не потрібні корейські солдати, Росії потрібні корейські робочі,

– припустив Тимур Олевський.

Тут варто додати, що справді, навіть у британській розвідці відзначають, що у Росії через мобілізаційні заходи почався дефіцит робочої сили. Зокрема, в необоронних галузях. Зараз дефіцит, за оцінками аналітиків, сягнув свого максимуму.

"Робоча сила у Росії вичерпна. Здавалося б, там 140 мільйонів осіб, нескінченна кількість чоловіків, а робочих рук чомусь ніколи немає. І питання, якщо у вас завжди не вистачало робочих рук, то чому ви раптом вирішили, що у вас вистачить солдатів?", – наголосив Олевський.

Тож, на думку журналіста, Кім Чен Ину показують, де працюватимуть його робочі. Владімір Путін, імовірно, хоче, аби їх терміново завезли до Росії. Адже це, своєю чергою, збільшить мобілізаційний потенціал.

Тимур Олевський про мету приїзду Кім Чен Ина: дивитись відео

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