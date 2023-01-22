Кінбурнська коса є "ключем" до трьох великих портів, – ветеран ВМС України

Україні дуже важливо деокупувати Кінбурнську косу й контролювати її. Вона є "ключем" до трьох великих портів.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (у 2004 – 2020 роках) Андрій Риженко. Загалом ЗСУ знищують окупантів на Кінбурнській косі.

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Кінбурнська коса – "ключ" до портів

Риженко розповів, що Кінбурнська коса є "ключем" до портів Херсона, Миколаєва, Очакова. Росія має на косі мобільні підрозділи, які відкривають вогонь по кораблях у цій зоні. Зокрема, так було 31 жовтня з баржею із зерном, яка йшла з Миколаєва.

Росіяни випустили багато ракет, просто знищили буксири, вбили екіпажі буксирів. До речі, доля однієї людини до цього часу так і невідома. Це стосується й інших кораблів. Це через те, що росіяни контролюють Кінбурнську косу,

– зазначив заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (у 2004 – 2020 роках).

Він додав, що у нас, на жаль, немає достатньо мобільних катерів для морської піхоти та ССО, які могли б висаджувати підрозділи й забезпечувати вогневу підтримку з моря. Тому взяти косу нам важко. Такі б катери були доречні ще й тоді, коли ми будемо звільняти Азовське узбережжя.

Риженко про те, що Кінбурнська коса є "ключем" до трьох великих портів: дивіться відео

ВМС треба розвивати

За словами заступника начальника штабу ВМС ЗСУ (у 2004 – 2020 роках), у нас 1400 кілометрів узбережжя, 2/3 з якого окуповано. Узяти під контроль таку територію буде важко. Тому ВМС треба розвивати. На жаль, на Рамштайні було оголошено про великий пакет військової допомоги ЗСУ, але там немає ВМС.

"Морська економіка, ми подивились, для України дуже важлива. Вона важлива також і для світу. Навіть невелика кількість зернових, яку ми поставляємо на загальний ринок, дуже важлива для світу і для міжнародних організацій", – зауважив Риженко.

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