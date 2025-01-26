Не 100 днів, – The Independent розкрив, коли Трамп планує покласти кінець війні в Україні

Очікується, що одним із головних напрямків зовнішньої політики Дональда Трампа у перші місяці його президентства стануть зусилля щодо завершення війни в Україні. Лідер США вже оголосив про намір якнайшвидше зустрітися із Путіним.

Дональд Трамп вже заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на переговори щодо завершення війни. Також він казав, що перегляне питання військової допомоги Україні після зустрічі з російським диктатором, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Яка мета Трампа щодо термінів завершення війни в Україні

Як пише видання із посиланням на інсайдерів у Білому домі, президент США прагне покласти кінець війні в Україні до весни.

Раніше ЗМІ писали про те, що Трамп нібито доручив спецпосланцю Кіту Келлогу досягти мирної угоди між Києвом і Москвою за 100 днів.

Тим часом в Офісі президента України наголосили, що "жодних мирних планів за 100 днів у медіа не існує в реальності".

"Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, посадивши Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Втім, після перемоги на виборах риторика політика змінилася. Він визнав, що зупинити військові дії буде не так просто, як йому спершу здавалося.

На початку січня президент сказав, що протягом шести місяців він планує зустрітися з Путіним для обговорення укладання мирної угоди.