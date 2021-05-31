Приєднався до країн ЄС: Кіпр закрив повітряний простір для білоруських літаків

Кіпр вирішив закрити повітряний простір для білоруських літаків. Заборона почала діяти з 28 травня.

Відповідну заборону озвучив речник міністерства транспорту Кіпру.

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Кіпр заборонив літакам Білорусі входити в свій повітряний простір

Авіаційна влада Кіпру заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.

Окрім того, заборонили авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити в білоруський повітряний простір або виконувати рейси до і з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинили.

До речі, 29 травня скасували запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі.

23 травня літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса терміново приземлився в Мінську через повідомлення про нібито замінування.

Бомби не знайшли. Проте з рейсу зняли та затримали двох людей – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх утримують в СІЗО.

Після цього почала авіаційна ізоляція Білорусі. Все через те, що вчинок Білорусі загрожує авіаційній безпеці.

Так, з опівночі 25 травня Литва заборонила всі авіарейси, що проходять через Білорусь.

25 травня Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.

З опівночі 26 травня Україна припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.

Такі ж рішення прийняли Польща, Велика Британія та інші країни.

Обмеження не застосовуються в разі надзвичайних ситуацій гуманітарної та медичної допомоги.