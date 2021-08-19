Китай фактично визнає "Талібан", а Росія це скоро зробить, – Боррель

Євросоюз не повинен дозволити Китаю та Росії поширити свій вплив на Афганістан. У Брюсселі планують вести переговори щодо гуманітарної ситуації з талібами, проте це не означає, що їх режим визнаватимуть.

Про це розповів верховний представник ЄС із питань дипломатії Жозеп Боррель. Він переконаний, що Євросоюз має розвивати дипломатичні відносини разом країнами-однодумицями.

Варто прочитати Більшість вирішила, що таліби виграють й не треба пручатися, – аналітик про Афганістан

Росія та Китай не закриють свої посольства

Ми повинні діяти в умовах геополітичних наслідків з урахуванням того, що відбувається і відбудеться. Китай уже визнав "Талібан", Росія також зробить це. Вони не закриють свої посольства, навпаки, будуть розширювати свою присутність. І це змінить геополітичний баланс впливу,

– зазначив Боррель.

Операція міжнародних сил була провалена

Боррель не приховує: операція міжнародних сил в Афганістані провалилась. Міністри закордонних справ ЄС вже обговорили ситуацію на засіданні 17 серпня. Дипломати вважають, що в новому уряді мають бути і представники попередньої афганської влади. Така перспектива, каже Боррель, – дуже сумнівна.

Наразі головне завдання ЄС – вивезти з Афганістану людей, які працювали на Євросоюз. Три сотні з них досі не можуть дістатись до аеропорту в Кабулі.

Читайте також Футболіст збірної Афганістану загинув при спробі втечі з країни на шасі літаку: відео

У Росії відповіли на заяву Борреля

Тим часом, у Росії вже встигли здивуватись словам верховного представника ЄС. Заступник голови російського МЗС Олександр Грушко зухвало заявив, що, мовляв, "нехай спробують не дати впливати".

Найбільше дивує те, що, незважаючи на те, що сталося, наші західні партнери продовжують розглядати своїх сусідів як об'єкти власної політики. Мабуть, Брюссель виходить з того, що після втечі США і союзників з Афганістану "Талібан" буде беззаперечно виконувати всі вказівки з Брюсселя,

– сказав Грушко.

Китай вважає талібів більш раціональними

У Китаї, натомість, вже повідомили, що вважають талібів "більш раціональними", аніж вони були 20 років тому. Офіційний Пекін закликав інші держави бути об'єктивними в оцінці ситуації в Афганістані.

Коли ми стикаємось з проблемою, то маємо покладатись не лише на те, що сталось у минулому, а й на те, що відбувається зараз. Не слід лише дослухатись до того, що говорять, а домовитись і що роблять,

– заявили у МЗС Китаю.

До теми МВФ заблокував доступ Афганістану до коштів Фонду

Коротко про ситуацію в Афганістані