"Китай готується до жорсткого протистояння": що задумав Пекін щодо Європи
Сі Цзіньпін напередодні відвідав з візитами низку європейських країн. Китай має план щодо Європи й використовує для цього, зокрема Росію.
Насамперед Пекін хоче відокремити Європу від Сполучених Штатів. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, пояснивши, що візити до Європи були спрямовані на те, щоб показати європейським країнам буцімто "з Китаєм бути краще".
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Що задумав Пекін
У такий спосіб Китай хоче, щоб Сполучені Штати залишилися без союзників. Також руками Росії зробити провокації щодо НАТО, США та їхніх сателітів й показати, що ці структури не є дієвими. Натомість Китай буцімто пропонує мир, прогнозованість і вигідні контракти.
Зараз Китай грає в таку ситуацію: він запустив Росію, вона сама влізла, й Пекін розглядає її як піддослідного щура. Далі дивиться, де цей "щур" є успішним і записує собі в блокнот, диктує Росії ціни на енергоносії, послабляючи її та Захід у цьому протистоянні. Тому у Китаю тут багато зисків, він хоче демонструвати зовні, що він за мир, а насправді готується до тривалого, жорсткого протистояння зі США насамперед,
– зауважив політолог.
Пекін прагне боротися за світове "царювання" і взагалі за вихід на "перше місце". Водночас Китай є дуже закритою країною і зробити висновки про справжні цілі та можливості – складно. Крім того, є ще один важливий момент – залежність китайської економіки від США та Європи, й вона набагато більша, ніж від Росії.
Останні новини щодо Китаю: коротко
- Китай заворушився напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії та навіть намагався зібрати іншу миротворчу платформу. Утім, вдалося тільки підписати спільну декларацію з Бразилією. Що важливо там також є питання ядерної безпеки. Пекін боїться, що у разі будь-якого ядерного інциденту Японія та Південна Корея дотиснуть США, щоб мати свою ядерну зброю.
- У The Washington Post написали, що на початку повномасштабного вторгнення Пекін був готовий надати військову допомогу Москві. Однак передумав через дзвінок Джо Байдена.
- Сполучені Штати можуть посилити санкційний тиск на Китай за співпрацю з Росією. Річ у тім, що торгівля Китаю з Росією на тлі війни в Україні загрожує безпеці США.