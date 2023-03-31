Пекін окреслює свою територію: політолог зі США оцінив ризик вторгнення Китаю на Тайвань

Американське видання Foreign Affairs заявило, що китайський лідер Сі Цзіньпін нібито готується до війни, зокрема, можливого захоплення Тайваню. Такий висновок там зробили на підставі декількох останніх промов Сі, однак це є радше нагнітанням ситуації.

Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміс Юнус. Він зауважив, що не лише Китай нині вкладає значні гроші у військово-промисловий комплекс, а й низка інших країн.

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Пекін окреслює свою територію

Юнус має сумнів, що Китай готується до війни. Так, американці не бояться, що Пекін піде на когось війною, їх непокоїть, що він своєю експансією буде тихо займати значну територію, не лише в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, Китай уже нібито окреслив Білорусь, Росію, Близький Схід, Саудівську Аравію та Іран. Ці території Пекін бачить у перспективі як свій світ.

Тому Китай займається сьогодні тим, що окреслює свою територію, коли здійснює зовнішні візити або хтось до нього приїжджає,

– сказав політолог.

Щодо вкладання Пекіном значних грошей у військово-промисловий комплекс, то, наголосив він, нині це роблять багато країн. А Китай до того ж претендує на роль світової держави.

Юнус зауважив, що зараз єдина тема, яка цікавить Пекін у зв'язку із територіальними претензіями, – це Тайвань. Але, згідно із доктриною Китаю, планується приєднання цієї території мирним шляхом. Якщо, звісно, не станеться якогось форс-мажору.

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Чи можлива війна Китаю за Тайвань

Юнус вважає, що ймовірність війни Китаю за Тайвань зараз є невисокою. Американці зі свого боку також заявляють, що не мають даних про те, що Пекін порушує якісь "червоні лінії".

Я не думаю, що між Сполученими Штатами та Китаєм можлива якась криза на рівні тієї ж Карибської,

– заявив Юнус.

Тому що, наголосив він, Китай – не Росія, він уміє рахувати гроші. За останні 30 років Пекін не дав приводу думати, що буде завойовувати території війною.

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