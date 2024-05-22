Наважився на останній шанс: чи міг Путін їздити до Китаю за летальною зброєю

Велика Британія звинуватила Китай у тому, що він або вже передає, або готується передавати Росії летальну зброю для війни в Україні. Такі дані отримали американська та британська розвідки.

В етері 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припустив, якою буде реакція Заходу та, чи міг про постачання летальної зброї Владімір Путін домовлявся із Сі Цзиньпіном під час поїздки у Китай, яка відбувалася 16 – 17 травня.

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"Очевидно, саме про це вони (Путін та Сі – 24 Канал) й домовлялися. Водночас Китай висунув на перше місце власну "формулу миру". Пекін намагався подати Москві нову реальність, коли йому цікавіше вже говорити із Заходом, ніж підтримувати росіян, але при цьому свою підтримку КНР не звертає, бо все-таки не може пристати на сторону Заходу. Все це Китай висловлював Путіну", – мовив Краєв.

"Треба ловити за язика"

Російський президент, мабуть, вирішив використати останній шанс – наступ на Харківщину, посилення наступу на Сході, активні дії на Півдні нашої держави. Все це вказує на те, що зараз росіяни вирішили зробити, чи то не останній ривок вперед, щоб на потенційні перемовини виходити вже з позиції сили. Пекін, ймовірно, вирішив використати цей останній шанс й потенційно надати Росії летальне озброєння.

Тепер до питання, що ж має зробити Захід. Тут нам треба ловити за язика не китайців чи росіян, а сам західний світ,

– зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Згадаймо, що казав та неодноразово повторював державний секретар США Ентоні Блінкен під час триденного візиту до Китаю, який відбувся 24 – 26 квітня. Він чітко казав, що американці введуть санкції, якщо буде очевидно, що Китай поставляє росіянам летальне озброєння і всіляко підтримує російську агресію. Те ж саме казали британці та Європейський Союз.

Насправді зараз найперший крок, який нам варто чекати, й вимагати від наших західних партнерів – це накладення санкційного режиму на Китай. А також скорочення взаємних стратегічних торговельних угод та контактів, посилення політичного тиску та потенційне посилення військового тиску,

– додав Краєв.

Захід має показати Китаю, що таке викриття матиме наслідки економічного, політичного і потенційно навіть військового характеру.

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