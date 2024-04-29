Китай став відкритішим до перемовин: що насправді впливає на дії Пекіна
Сьогодні Китай став набагато відкритішим і з ним намагаються комунікувати. Водночас Пекін пробує шукати певні баланси у своїх взаємовідносинах, насамперед зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, нагадавши, що напередодні до Китаю з візитом приїжджали міністерка фінансів США Джанет Єллен, держсекретар США Ентоні Блінкен і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Зверніть увагу Путін анонсував візит до Китаю: як Сі хоче використати диктатора
Чому Китай став відкритішим до діалогів
На кожній з цих публічних зустрічей звучало ключове питання не допомоги Росії у війні проти України. Це надзвичайно важливо, адже ми бачимо навколо цього питання консолідацію абсолютно всіх. Іншого такого питання, яке публічно артикулювали б всі дипломатичні делегації, які прилітають в Китай, – немає. Це питання об'єднує зараз увесь західний світ, бо абсолютно очевидно, що так чи інакше Китай намагається підігрувати Росії.
Однак зараз Пекін перебуває перед точкою кипіння. Наші партнери додають китайські підприємства у санкційні списки, що ставить Пекін і репутаційно, і внутрішньо у дуже незручне становище.
Нагадаю, Китай, таким як ми його знаємо, створили саме Сполучені Штати. Відповідно, друга економіка у світі – "колос" на глиняних ногах. Якщо США та Євросоюз приймуть рішення про вивід своїх корпоративних інвестицій, то вся ця мильна бульбашка просто лопне. І це навіть не рецесія, яка зараз відбувається в Китаї, продовжується з часів коронавірусу, це буде абсолютно класичний дефолт,
– пояснив політолог.
У Пекіні розуміють ці ризики, тому йдуть на всі ці перемовини. Однак все одно намагаються працювати з Кремлем. Ба більше, Буряченко переконаний, що Китай не припинить допомагати Росії, але схеми, за якими вони співпрацюють можуть стати більш завуальованими та влітатимуть Владіміру Путіну в чималу копієчку.
Відносини між Китаєм і США
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачать спроби Китаю втручатися в американські вибори. Така заява американського високопосадовця є інструментом тиску, що має стримати Пекін.
- Сполучені Штати мають 2 важелі впливу на КНР: економічний та військовий. Щодо першого, то США запроваджують санкції проти Китаю, зокрема щоб зупинити його співпрацю з Росією. З військового погляду – будують нові альянси за участі Японії, Південної Кореї, Філіппін тощо.
- Хоча з погляду геополітики Китай більше тяжіє до путінської Росії, з торгівлею інша ситуація – Пекіну важливо торгувати з західними партнерами. Тож КНР не обиратиме чітко сторону, а намагатиметься й далі тримати баланс, спостерігаючи за тим як закінчиться російсько-українська війна.