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      Ще одна поразка Путіна: як Росія за час війни втратила першість у торгівлі з Україною

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      Торгівля з Росією

      Росія завжди була основним торговельним партнером України. Так було навіть після анексії Криму та окупації Донбасу, хоч обсяги і зменшилися. Та лише у 2019 на перше місце вийшов Китай.

      З ким торгує Україна?

      Зараз найбільшим торговельним партнером України є Китай. Найбільше Україна завозить товарів із Китаю (15,10%), Росії (11,77%) та Польщі (10,08%). Найбільшими ринками збуту українських товарів є ті ж самі три країни: Китай (6,96%), Польща (6,77%) та Росія (6,57%). Україна більше купує, ніж продає сама.

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      Чому обсяг торгівлі з Росією впав?

      Після анексії Криму та розгортання війни на Донбасі торгівля між Україною та Росією почала йти на спад. Детальніше дивіться в інфографіці 24 каналу.

      Торгівля України з Росією

      Перший крок для цього зробила Росія. В умовах гібридної війни Росія використовувала економічний тиск на Україну. Країна-агресор ввела ембарго на ряд українських товарів, зокрема промислових і сільськогосподарських, сировини та продовольства та багато інших. Росія періодично переглядає та доповнює список. У 2018 Україна здебільшого купувала енергоносії та продукцію промисловості у Росії.

      Що таке ембарго?Ембарго – це торговельно-економічне обмеження. Іншими слова, повна заборона на ввезення окремих товарів, які походять з країни, проти якої застосували ембарго. Зазвичай країни використовують ембарго для політичного тиску.

      Україна зі свого боку також обмежила торгівлю з Росією. Попри те, що міжнародна спільнота розпочала накладати санкції на Росію ще в 2014, перша економічна санкція з боку самої України з'явилася лише у 2016. В Україні заборонені такі російські товари: деякі продукти харчування, корми для тварин, цемент, продукція ветеринарної медицини, окремі види одягу та інші. Ми в основному експортуємо продукцію чорної металургії та металообробки до Росії.

      Торгівля з Китаєм

      У той час як США та Китай на порозі нових торговельних війн, друга розширює свою економічну діяльність в інших країнах світу, зокрема й в Україні. Наразі Китай має незначний відрив від Росії у якості торговельного партнера України. Але цей розрив з роками ставатиме лише помітнішим, зважаючи на попередні роки.

      Здебільшого ми продаємо Китаю руди, шлак і золу, зернові культури та продукти харчування. Натомість купуємо електричні машини та реактори і ядерні котли.

      Співпраця із Китаєм також має свої мінуси. Деякі економісти стверджують, що дешева китайська продукція, яка заполонила український ринок, негативно впливає на українських виробників. При цьому українські виробники мають менший доступ на китайський ринок. Торговельне сальдо від'ємне, тобто ми продаємо менше, ніж купуємо у Китаю.

      Чи можна припинити торгівлю з Росією?

      За останні роки Україна і так знизила частку російських продуктів на українському ринку майже втричі. Україна переналаштовується на китайських та європейських торговельних партнерів, але, очікувано, цей процес повільний.

      Проте залишається ще ряд продукції, які Україна повинна купувати у Росії через брак альтернативи або через економічну невигідність купувати в інших. Це на додачу до нашої енергетичної залежності.

      Зараз у нас є критична залежність – ситуація з ядерною енергетикою. Ми постачаємо ядерне паливо з Росії, з «Росатому» для 9 з 15 енергоблоків в Україні,
      – зауважує Борис Кушнірук, економічний аналітик.

      Економічна залежність України від Росії щороку зменшується. Сім років тому Росія могла сильніше завдати шкоди економіці України своїми санкціями, ніж вона може зараз. На додачу, українські виробники надають перевагу європейським та китайським ринкам також, оскільки український експорт до РФ зменшився у 3,6 рази.

       

       

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Китай Україна – Росія Публікації Статті Торгівля
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