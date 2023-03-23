У Китаї заявили, що Путін готовий до переговорів і пообіцяли разом протидіяти США

Після візиту Сі Цзіньпіна до Москви у Пекіні заявили, що російський диктатор буцімто готовий до переговорів. Окрім того зазначили, що спільно з державою-агресором протистоятимуть Заходу.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

Дивіться також Таємна місія Сі і три варіанти для Путіна: що західні ЗМІ пишуть про китайський візит до Москви

Очільник китайського МЗС заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви продемонстрував "глобальний імідж Китаю як миротворця". Водночас міністр відреагував на заяву президента США Джо Байдена про "боротьбу демократії проти автократії".

Цінь Ган натякнув, що Пекін разом з державою-агресором протистоятимуть Заходу. Він зазначив, що "зіткнувшись зі зростанням односторонності та гегемонізму", Китаю і Росії тим більше є цінними консолідація і зміцнення стратегічної координації.

Російська сторона підтвердила свою прихильність якнайшвидшому відновленню мирних переговорів і привітала готовність Китаю відігравати позитивну роль у політико-дипломатичному врегулюванні "кризи" (повномасштабної війни – 24 Канал) в Україні,

– заявили в МЗС.

Дізнайтеся більше Сі Цзіньпінь залишив Росію: що відомо про візит президента Китаю до воєнного злочинця Путіна

Коротко про візит Сі до Москви