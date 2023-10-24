Схожі історії вже були: політолог припустив, чому в Китаї звільнили міністра оборони

У Китаї звільнили міністра оборони та державного радника Лі Шанфу. Він став другим в історії, кого зняли з посади без публічних пояснень за останні три місяці. За даними ЗМІ, його підозрюють у корупції.

Пекін напрацював кадрову технологію: звільнити без пояснення причин і через місяць – два призначити нового керівника. Таким припущенням в етері 24 Каналу поділився політолог Володимир Фесенко.

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Подібні історії вже були

Як розповів політолог, подібна ситуація уже траплялася у Пекіні. У липні 2023 року Цинь Гана звільнили з посади міністра закордонних справ Китаю.

Також цього року лідер КНР Сі Цзіньпін замінив Лі Ючао, який був командувачем ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю.

Лі Ючао перебуває під слідством за дисциплінарні порушення разом із двома його заступниками. Звільнення відбулося на тлі повідомлень про масштабне розслідування корупції в ракетних військах, які відіграють ключову роль у вторгненні на Тайвань.

Це схоже на певні кадрові чистки. Можливо вони чимось провинилися,

– сказав Фесенко.

Чому звільнили Лі Шанфу

Західні ЗМІ писали різні версії звільнення ексголови МЗС Китаю Цинь Гана. Навіть особисті, що буцімто він має коханку та зв'язки зі США.

Фесенко припустив, чому звільнили Лі Шанфу: дивитися відео

Натомість міністра оборони Лі Шанфу могли звільнити через корупцію та певні помилки.

Це специфічна китайська кадрова політична технологія. Я не думаю, що тут є великий кадровий політичний зміст,

– пояснив Володимир Фесенко.

Окрім ситуації з Цинь Ганем, що з огляду стилю зовнішньополітичних дій впливає на зовнішню політику Китаю.

Що відомо про звільнення Лі Шанфу