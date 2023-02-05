Китайська шпигунська куля над США: чому насправді Блінкен скасував візит до Пекіну

Над США була помічена китайська шпигунська куля. На тлі цього Блінкен скасував візит до Пекіну, але це рішення пов'язане радше з внутрішньо-політичною ситуацією.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. У Пентагоні також заявили, що над Латинською Америкою пролетіла друга шпигунська повітряна куля Китаю.

Важливо У Китаї заявили, що куля над США була не шпигунською: Блінкен все одно скасував поїздку в Пекін

США також не святі у протистоянні з Китаєм

Вігірінський розповів, що у протистоянні з Китаєм США також не поводяться як святі. Перенесення візиту Блінкена до Китаю пов'язане з внутрішньополітичними причинами. Кілька місяців тому, коли особисто зустрілись Джо Байден і Сі Цзіньпін, вони домовились розробити центри для недопущення кризи в торгівлі, економіці тощо.

Тобто, повинні були узгодити фактично механізми комунікації прямої лінії Пекін – Вашингтон, як так зробити, щоб їхнє протистояння економічне не переросло у військове й не зашкодило їхнім спільним союзникам. За цей час пройшло ніби й небагато місяців, але США прийняли низку рішень ще до того, як куля з'явилась у їхньому небі,

– зазначив політолог.

Він додав, що, зокрема, ці рішення били по інтересах Китаю. Зокрема, США заборонили експорт напівпровідників до Китаю. Таке ж рішення прийняла і Японія. Подібні рішення Китай раніше оскаржував, зокрема, в СОТ, але нині розумів, що результатів це не дасть.

Китай з Блінкеном нічого б не вирішив

За словами політолога, на цьому тлі Китаю не потрібна зустріч з Блінкеном. Вони б нічого не вирішили, хоч Блінкен і перебував у Південній Кореї. Кроки далекі від компромісу. Блінкен мав говорити про обмеження експорту опіоїдів, які Китай потім експортує в Мексику, де роблять наркотики, звідки вони надходять у США.

"Тобто, не було питань, які стосувались, скажімо, безпеки. Зрозуміло, на спільній пресконференції, якби вона була, вони б зачепили питання глобальної кризи, рецесії, викликаної у тому числі війною в Україні. Вони б сказали правильні слова, але зустріч повинна була йти зовсім не про це", – зауважив Вігірінський.

Як він зазначив, також республіканці, які отримали більшість у Палаті представників, допомагають загострити стосунки з Китаєм. Крім того, Японія цього тижня перенесла військові бази ближче, на випадок вторгнення Китаю у Тайвань, а у США до того ж заговорили ще і про те, що до 2025 року Пекін точно розпочне війну з Тайванем.

Вігірінський про те, чому насправді Блінкен скасував візит до Пекіну: дивіться відео

Внутрішньополітичні причини скасування візиту Блінкена в Пекін

Вігірінський продовжив, що новий спікер Палати представників також планує візит на Тайвань. Однак поруч з тим республіканці звинувачують Байдена, що він не такий рішучий у протистоянні з Китаєм. А тут китайську кулю в небі над США не збили.

На цьому тлі здійснити візит – це дати внутрішньополітичний козир опонентам на прийдешніх президентських виборах і дати аргумент говорити про те, хто керує країною. Тут кулі-розвідники літають, а, можливо, на них і зброя є, а їх не збивають, їдуть на дипломатичний візит, тож безпека країни у глибокій небезпеці,

– наголосив політолог.

Новини США: останні події