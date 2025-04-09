"Вчасний козир": чим Україні допоможе "карта" з китайськими військовими

Українські військові взяли у полон 2 китайських військових на Донеччині. Саме ця новина стала для нашої країни "козирем", яка доведе США важливу річ.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що Вашингтон усвідомить тісні зв'язки Москви та Пекіну. Тим часом Китай знає про цей інцидент, але може його приховувати.

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Вигода для України від китайських полонених

За словами політтехнолога, взяття у полон китайських громадян є "вчасним козирем" для нашої країни. Ймовірно, що такі випадки траплялись ще кілька місяців тому, але саме зараз ця "карта" стала найактуальнішою. На це вказує публічне протистояння Китаю та США, а також провал переговорів Вашингтону та Москви.

Дуже вчасно. Це геніальний хід. Це показує США, що фронт боротьби з Китаєм проходить і в Україні. Це вибиває аргументи у деяких "розумників", які говорять, що Україні слід припиняти помагати через "відносини" з Китаєм,

– наголосив він.

Загородній зазначив, що це також демонструє провал політики США щодо того, що Росію можна відірвати від Китаю. Тепер Україна показала, наскільки тісно пов'язані ці країни. Заява від Держдепу США вже показала, що у Білому домі це почали усвідомлювати.

Довідка. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Китай є основним посібником Росії у війні, постачаючи 80% товарів подвійного призначення, необхідних для війни. Вона повідомила, що повідомлення про взяття китайців у полон є "тривожним".

Він додав, що тут є ще один цікавий факт – раніше солдатів Північної Кореї українські військові взяли в полон в Курській області. Громадян Китаю ж саме в Україні, на Донеччині. Малоймовірно, що китайська влада не знала, що її громадяни воюють в російській армії.

До речі, за словами одного полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав збройних сил Росії. Він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китаю.