Китайські інвестори готові активно вкладати кошти в Україну

Близько 100 інвесторів з Китаю зацікавлені у співпраці з Україною.

Про це повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на гендиректора департаменту іноземного капіталу та іноземних інвестицій Держкомітету розвитку і реформ КНР Вана Джянджуна.

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"Цього разу ми привезли до України лише 30 китайських компаній, хоча інтерес у співпраці висловили близько 100 інвесторів. Думаю, наступного разу наша делегація буде ще масштабнішою – зміни, які відбулися у вашій державі, сприяють поглибленню партнерства", – сказав він.

Гендиректор також додав, що незважаючи на значні економічні можливості Китаю, країна потребує імпортування нафти, залізної руди, і кукурудзи і ячменю.

"В Китаю є те, чого не вистачає Україні – інвестиції та передові технології. Якщо ми поєднаємо наші зусилля, враховуючи потужність українських портів та залізниці, зможемо гідно конкурувати на світових ринках", – у свою чергу наголосив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.