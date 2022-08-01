Китай хоче розпотрошити росію і забрати собі найцікавіші частини, – Давидюк

Китаю вигідна слабка росія. У майбутньому цілком можливо, що вони розпатрають окупантів та заберуть собі найцікавіші частини їхньої держави.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, Китай активно розвивається – там вже незабаром буде близько 1,5 мільярда людей. Тому й їм потрібні нові території та ресурси.

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Китаю вигідна слабка росія. Їм хочеться розпотрошити "тушку", забрати найцікавіші частини і далі собі розвиватися. В Китаї зараз майже 1,5 мільярда людей. А скоро на Землі буде 8 мільярдів людей, четвертина з яких будуть китайці, – наголошує Давидюк.

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Давидюк жартома сказав, що зараз Китай дивиться на російський Сибір як на фабрику китайських паличок для їжі. Адже близько 1,5 мільярди таких приборів вони викидають в смітник лише за сніданок.

Китай демонструє, що вони готові загарбувати нові території. На думку Давидюка, після Тайваню Пекін обов'язково перемкнеться на росію, яка може бути серйозно ослабленою після війни проти України.

Якщо за Тайвань Захід буде заступатися, то за росію – ні. Навпаки їй допоможуть скласти лапки і розділять все на 30 незалежних держав. Єдине питання – що робити з ядерною зброєю, – зазначив Давидюк.

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