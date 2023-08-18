Кива отримав ще одну підозру: за що цього разу

Колишній нардеп від забороненої "ОПЗЖ" Ілля Кива пропагував війну та закликав до насильницької зміни конституційного ладу. Через це ДБР повідомило йому про підозру.

Державне бюро розслідувань пояснило, що колишній нардеп продовжує розповсюджувати серед людей антиукраїнську пропаганду. До речі, Кива неодноразово поширював фейки – одного разу навіть заявив про "інтерв'ю мертвого Буданова".

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Що відомо про нову підозру Киві

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни,

– заявили в ДБР.

Слідчі встановили, що Ілля Кива у своїх численних публікаціях:

створював для громадськості образ ворога з нинішньої української влади, яку нібито "потрібно стримувати від агресії";

нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві;

виправдовував загарбницьку війну Росії проти України;

героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян.

"Підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил Росії на території нашої держави,

– пояснили в Державному бюро розслідувань.

Якщо провину за статтями доведуть, то йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, Ілля Кива ховається за кордоном, він оголошений у міжнародний розшук.

Які підозри вже має Кива