Киянка загинула внаслідок вибуху в окупованому Донецьку

Внаслідок вибуху гранати, який 9 березня трапився у Кіровському районі окупованого Донецька, загинула 39-річна киянка.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України із посиланням на свої джерела на окупованих територіях.

Нагадаємо, вдень 9 березня у Кіровському районі окупованого Донецька пролунав вибух. Повідомлялося про 2 загиблих.

Прикордонники уточнили, що вибух трапився під час так званої операції із затримання бойовика, якого підозрювали у торгівлі зброєю.

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Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив автобус, що проїжджав повз – автомобіль прямував у сторону блокпоста бойовиків "Каргилл". Водій призупинився, щоб дати можливість бойовику сісти в авто, де перебували цивільні.

"Та в цей же момент у нього розірвалася граната, в результаті вибуху якої загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва. На місці помер і сам підозрюваний", – мовиться у повідомленні ДПСУ.