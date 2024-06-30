У столиці 30 червня чули вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги, яку оголосили незадовго до цього.

Повітряні сили повідомляли про, ймовірно, крилату ракету з півночі. 24 Канал закликає не нехтувати власною безпекою та перейти до укриттів до закінчення повітряної тривоги.

Дивіться також У Києві та низці областей – повітряна тривога: окупанти могли запустити ракету

У Києві чули вибухи

Близько о 19:17 у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили писали про ракети, які рухалися на південний схід від Чернігова у напрямку Києва.

Вже орієнтовно о 19:30 жителі столиці почули вибухи. Мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив про роботу протиповітряної оборони над областю.

У Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях,

– написав він.

За його словами, є інформація про виклик екстрених служб Оболонський район столиці. Всі підрозділи прямують на місце. Всі подробиці стосовно цього, як пояснив мер, буде оприлюднено згодом.

У КМДА повідомили, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередньою інформацією, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку у столиці.

"Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС", – додали там.

Що відомо про останні атаки на Київ та область: головне

Крилаті ракети "Калібр" російську окупанти запустили з південного напрямку вранці 23 червня. Вони полетіли до Київської області. За кілька хвилин після 5 години у столиці чули вибухи. Сили Протиповітряної оборони працювали проти ворожих ракет.

Влада закликала дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу захисників України. А також – залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Незабаром з'явилася інформація про вибухи.

В ніч на 20 червня на Київщині прогриміли вибухи. Їх почули після 03:00 ночі. До столиці наближалися, за інформацією моніторингових спільнот, від 5 до 10 дронів-камікадзе. Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО.

Уночі 12 червня ворог атакував Київську область ракетами та "Шахедами". Через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті, поранення тоді отримала 1 особа.