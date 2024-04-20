У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики

У кількох областях України оголосили про ракетну небезпеку. У Херсоні пролунав потужний вибух.

Приблизно о 10 ранку Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Для яких регіонів існує небезпека, читайте далі.

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Знову балістика

Поступово тривога ширилася областями із півдня на північ. Наразі вона також вже охопила Київську, Вінницьку та Черкаську області.

Тим часом моніторингові канали пояснюють, що окупанти могли здійснити пуски балістичних ракет з Криму.

Під час повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Це сталося приблизно о 10:32.

"Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", – закликав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Де лунає повітряна тривога / Фото alerts.in.ua

Станом на 11:12 почали давати відбої.

Окупанти били ракетами по Україні

20 квітня вранці у кількох містах лунали вибухи. Так, близько 5 ранку вибухи прогриміли у Запоріжжі. Згодом міська влада повідомила, що ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури.

Також приблизно у цей час гучно було на Дніпропетровщині. Там у Новомосковському районі військові працювали по ворожій ракеті. Як наслідок, ракету Х-59 таки збили. Щоправда, через падіння її уламків сталася пожежа у покинутій господарчій споруді. Крім того, пошкоджень зазнали приватний будинок і два автомобілі. На щастя, постраждалих серед людей немає.

Неспокійно було й на Одещині. Там вранці двічі оголошували тривогу. Спочатку ППО працювала по керованих авіаційних ракетах – дві такі цілі збито над Чорним морем.

А згодом по Одесі прилетіла балістика і поцілила в об'єкт інфраструктури.

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