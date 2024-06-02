У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух

Наприкінці травня стало відомо про загибель парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух. У неділю, 2 червня, у Києві відбулося прощання з захисницею.

Медикиня, волонтерка та журналістка загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження – 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

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Прощання з Іриною Цибух

У Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулася панахида за загиблою парамедикинею Іриною "Чекою" Цибух. Присутні у храмі мали можливість сказати свої останні слова перед труною з тілом, накритою державним прапором.

Як пройшла панахида за загиблою парамедикинею: дивіться відео

Одразу після панахиди у храмі на Майдані заплановано прощання з захисницею. За приблизними оцінками, сотні українців прийшли, аби проводити парамедикиню в останню путь. Серед них як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян.

Сотні українців зібралися на прощання з Іриною Цибух / фото 24 Каналу

Близько 14:30 на Майдані відбулася акція пам’яті Ірини, яку організатори називають "зустріч". Медикиня хотіла, аби на її прощанні прощання присутні одноголосно заспівали 10 пісень – "щоб погасити журбу рідним співом". Йдеться про такі пісні:

"Зродились ми великої години" (гімн ОУН)

"Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)

"Весна і ти" (ВІА "Візерунки шляхів")

"Сонце низенько" (народна)

"Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)

"Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)

"Лента за лентою" (повстанська)

"Леся" (Krutь)

"Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)

"Україна" (Тарас Петриненко)

Загибель Ірини Цибух