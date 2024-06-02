У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух

2 червня 2024, 14:41
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Наприкінці травня стало відомо про загибель парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух. У неділю, 2 червня, у Києві відбулося прощання з захисницею.

Медикиня, волонтерка та журналістка загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження – 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

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Прощання з Іриною Цибух

У Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулася панахида за загиблою парамедикинею Іриною "Чекою" Цибух. Присутні у храмі мали можливість сказати свої останні слова перед труною з тілом, накритою державним прапором.

Як пройшла панахида за загиблою парамедикинею: дивіться відео

Одразу після панахиди у храмі на Майдані заплановано прощання з захисницею. За приблизними оцінками, сотні українців прийшли, аби проводити парамедикиню в останню путь. Серед них як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян.

Сотні українців зібралися на прощання з Іриною Цибух / фото 24 Каналу

Близько 14:30 на Майдані відбулася акція пам’яті Ірини, яку організатори називають "зустріч". Медикиня хотіла, аби на її прощанні прощання присутні одноголосно заспівали 10 пісень – "щоб погасити журбу рідним співом". Йдеться про такі пісні:

  • "Зродились ми великої години" (гімн ОУН)
  • "Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)
  • "Весна і ти" (ВІА "Візерунки шляхів")
  • "Сонце низенько" (народна)
  • "Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)
  • "Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)
  • "Лента за лентою" (повстанська)
  • "Леся" (Krutь)
  • "Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)
  • "Україна" (Тарас Петриненко)

Загибель Ірини Цибух

  • Ірина Цибух служила в складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. Відомо, що Ірина Цибух загинула 29 травня під час ротації.
  • Володимир Зеленський під час звернення до українців 30 травня зазначив, що Ірина Цибух була однією із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися до її захисту. Він висловив співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав.
  • Ще у квітні 2023 року захисниця написала посмертного листа – його опублікував її брат. "Чека" закликала українців бути гідними подвигів наших Героїв й нагадала, що для того, щоб бути вільними, потрібно бути сміливими.
  • У понеділок, 3 червня, прощання із загиблою парамедикинею відбудеться у Львові. Чин похорону в Гарнізонному храмі — о 14:00. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.

Автор: Дмитро Усик