У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух
Наприкінці травня стало відомо про загибель парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух. У неділю, 2 червня, у Києві відбулося прощання з захисницею.
Медикиня, волонтерка та журналістка загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження – 1 червня їй мало виповнитися 26 років.
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Прощання з Іриною Цибух
У Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулася панахида за загиблою парамедикинею Іриною "Чекою" Цибух. Присутні у храмі мали можливість сказати свої останні слова перед труною з тілом, накритою державним прапором.
Як пройшла панахида за загиблою парамедикинею: дивіться відео
Одразу після панахиди у храмі на Майдані заплановано прощання з захисницею. За приблизними оцінками, сотні українців прийшли, аби проводити парамедикиню в останню путь. Серед них як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян.
Сотні українців зібралися на прощання з Іриною Цибух / фото 24 Каналу
Близько 14:30 на Майдані відбулася акція пам’яті Ірини, яку організатори називають "зустріч". Медикиня хотіла, аби на її прощанні прощання присутні одноголосно заспівали 10 пісень – "щоб погасити журбу рідним співом". Йдеться про такі пісні:
- "Зродились ми великої години" (гімн ОУН)
- "Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)
- "Весна і ти" (ВІА "Візерунки шляхів")
- "Сонце низенько" (народна)
- "Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)
- "Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)
- "Лента за лентою" (повстанська)
- "Леся" (Krutь)
- "Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)
- "Україна" (Тарас Петриненко)
Загибель Ірини Цибух
- Ірина Цибух служила в складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. Відомо, що Ірина Цибух загинула 29 травня під час ротації.
- Володимир Зеленський під час звернення до українців 30 травня зазначив, що Ірина Цибух була однією із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися до її захисту. Він висловив співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав.
- Ще у квітні 2023 року захисниця написала посмертного листа – його опублікував її брат. "Чека" закликала українців бути гідними подвигів наших Героїв й нагадала, що для того, щоб бути вільними, потрібно бути сміливими.
- У понеділок, 3 червня, прощання із загиблою парамедикинею відбудеться у Львові. Чин похорону в Гарнізонному храмі — о 14:00. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.