У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція
Джерело:24 канал
У Києві 23 серпня розпочався довгоочікуваний саміт Кримської платформи. До столиці України прибули лідери та представники понад 40 країн.
Участь у саміті візьмуть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.
Важливо Уже 40 країн візьмуть участь у Кримській платформі
Саміт складається з 4 тематичних панелей. Серед них:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
Раніше на парламентському рівні створили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Кримська платформа". До нього увійшли представники майже всіх фракцій.
У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція
Що відомо про Кримську платформу
Створення Кримської платформи ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський. Мета ініціативи – об'єднати сили щодо деокупації Криму. В Україні роздумують над тим, аби "припаркувати" Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.
Як відомо, платформа працюватиме в чотирьох вимірах:
- для глав держав,
- для очільників міністерств закордонних справ,
- для парламентарів,
- на експертному рівні.
До теми Офіси Кримської платформи будуть не тільки в Україні, – Зеленський