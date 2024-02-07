Окупанти атакували Київ: уламки ракет впали у двох районах, горіла багатоповерхівка

Зранку 7 лютого ворог здійснив масовану ракетну атаку по Україні. Відомо, що внаслідок удару по Києву зафіксовано падіння уламків у столиці.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Дивіться також У Києві знову пролунали вибухи: росіяни запустили по столиці ракети

Уламки ракет впали у двох районах столиці

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загорання будівлі. Наразі усі деталі з'ясовують.

В Дніпровському районі пошкоджено лінії електропередач. Кількість споживачів без електроенергії уточнюється. Працюють оперативні служби,

– мовиться в повідомленні Сергія Попка.

Станом на зараз оновлюються дані оперативного зведення.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

Водночас у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі екстренні служби працюють на місці. Звернень до медиків наразі не надходило.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби й невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло,

– повідомили у КМВА.

Крім того, медики госпіталізували одну постраждалу з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де виникла пожежа внаслідок атаки ворога.

За попередньою інформацією, в Голосіївському районі крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.

Наразі у Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні: коротко