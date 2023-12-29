Атака по Києву: кількість постраждалих зросла до 17
Джерело:Віталій Кличко
Російські загарбники 29 грудня масовано обстріляли Київ ракетами. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.
За попередніми даними, травмувалися люди у декількох районах української столиці. На місцях уже працюють оперативні служби.
До теми У Києві спалахнули пожежі: попередньо, є загоряння багатоповерхівки
У Києві постраждали люди після атакиЗверніть увагу! Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що, за попередніми даними, в столиці вже 17 постраждалих. За його словами, інформація уточнюється та оновлюється.
До цього Віталій Кличко повідомляв, що наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що відомо про 5 постраждалих у столиці. Усіма ними наразі вже опікуються медичні працівники.
У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох – у Шевченківському,
– написав він.
Крім того, про поранених у Києві повідомив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він написав, що, попередньо, у Подільському районі багато постраждалих.
Віталій Кличко також сказав, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей уже дістали. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.
Київ масовано обстріляли росіяни
- Російські загарбники зранку 29 грудня здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зрештою повітряна тривога почала лунати по всій території України.
- Уже о 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це працює українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- В Київській обласній військовій адміністрації теж повідомили про роботу сил ППО та закликали до інформаційної тиші на момент атаки.
- Згодом стало відомо, що у кількох районах Києва спалахнули пожежі. У КМВА повідомляли про загоряння багатоповерхівки, а також про пожежу у складських приміщеннях.